عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود عبدالحكيم: الأهلي يمتلك شخصية البطل.. وفاركو استحق الفوز على الزمالك

صدى البلد

يثق محمود عبد الحكيم ، نجم النادي المصري السابق، في قدرة النادي الأهلي على تقديم مباراة تاريخية أمام ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية.

وقال محمود عبد الحكيم ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الأهلي يملك لاعبين كثيرين لديهم شخصية، وأتوقع أن يقدم الأهلي مباراة جيدة أمام ريال مدريد، لأنه يمتلك شخصية البطل ".

وتابع :" الأهلي مطالب بغلق المساحات أمام لاعبي ريال مدريد، المرينجي يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب الحلول، وعلى الأهلي أن يستغل الفرصة المتاحة له، ولا مجال لإهدار الفرص".

وأردف:" لم يكن لدي توقع بقدرة الزمالك على التسجيل أمام فاركو، إنه يستحق الفوز، و طارق العشري مدرب مميز وتعرض للظلم الفترة الأخيرة".

وواصل :" محمود حماده أفضل لاعب في مركزه بمصر، وفاركو كان منظمًا جدًا داخل الملعب أمام الزمالك، وأحمد بلحاج قادر على صناعة الفارق مع الزمالك لأنه يتحرك جيدا في ظهر المدافعين ".

واختتم قائلا :" حينما كنت لاعبا، كانت مواجهات الأهلي دائما صعبة، حتى لو كان الفريق بعيد عن مستواه ، بعكس الزمالك، كنا نستطيع مجاراته حتى لو في أفضل أحواله".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

احذر.. بعد زلزال تركيا وسوريا هل يضرب تسونامي الإسكندرية مرة أخرى؟

ترشيحاتنا

تناول أزهار وأوراق هذين النباتين يقلل نسبة السكر على الفور

فقد 12 من عائلته في الزلزال.. سوري يبكي بحرقة وطفل بين يديه

زلزال تركيا وسوريا الأكثر دموية.. المسح الجيولوجي: قدرته 250 ضعف هزة إيطاليا 2016

في ذكرى رحيل محسن سرحان.. تزوج من فنانة شهيرة وأبرز أعماله الفنية

دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجة.. ردده الآن قبل دخول وقت الفجر

أكثر من 3800 قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا المميت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة غريبة.. سرقة قطار هندي على يد لصوص محترفين

إزالة ورم سرطاني.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد رسالتها المؤثرة

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

بدرجات حرارة وكرات فولاذية.. العلماء يبتكرون جليد بشكل غريب.. تفاصيل

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ