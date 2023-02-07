محمود عبدالحكيم: الأهلي يمتلك شخصية البطل.. وفاركو استحق الفوز على الزمالك

يثق محمود عبد الحكيم ، نجم النادي المصري السابق، في قدرة النادي الأهلي على تقديم مباراة تاريخية أمام ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية.

وقال محمود عبد الحكيم ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الأهلي يملك لاعبين كثيرين لديهم شخصية، وأتوقع أن يقدم الأهلي مباراة جيدة أمام ريال مدريد، لأنه يمتلك شخصية البطل ".

وتابع :" الأهلي مطالب بغلق المساحات أمام لاعبي ريال مدريد، المرينجي يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب الحلول، وعلى الأهلي أن يستغل الفرصة المتاحة له، ولا مجال لإهدار الفرص".

وأردف:" لم يكن لدي توقع بقدرة الزمالك على التسجيل أمام فاركو، إنه يستحق الفوز، و طارق العشري مدرب مميز وتعرض للظلم الفترة الأخيرة".

وواصل :" محمود حماده أفضل لاعب في مركزه بمصر، وفاركو كان منظمًا جدًا داخل الملعب أمام الزمالك، وأحمد بلحاج قادر على صناعة الفارق مع الزمالك لأنه يتحرك جيدا في ظهر المدافعين ".

واختتم قائلا :" حينما كنت لاعبا، كانت مواجهات الأهلي دائما صعبة، حتى لو كان الفريق بعيد عن مستواه ، بعكس الزمالك، كنا نستطيع مجاراته حتى لو في أفضل أحواله".