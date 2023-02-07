بالاشتراك مع اليونيسيف.. برنامج لخلق كوادر فاعلة بدمياط

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، أولى فعاليات البرنامج القومي «نتشارك » ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في ١٢ محافظة (دمياط، شمال سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر).

ويُنفذ برنامج «نتشارك » من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية ١٣ لـ ١٩ عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة، للمساهمة في تنفيذ ٢٨٨ مبادرة في المحافظات سالفة الذكر، حيث ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسة (تمكين الفتيات بكل أنواعه، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.. إلخ)

تم تنفيذ برنامج « نتشارك » فى أولى انطلاقه له بمحافظة دمياط واستضاف في اول يوم مركز شباب ( مدينة ميت أبوغالب، السرو، الساحه، الروضه ).

فعاليات البرنامج جاء بمشاركة ١٥ مشارك، والتدريب على دليل ومحتوى البرنامج خلال أيام انعقاده بتنفيذ مدرب البرنامج عبدالحليم زكريا عبدالحليم، ومدرب احمد صلاح البدرى، ومدربه نورهان عبده زكريا ومدربه فاطمة محمد الجابرى، وذلك بمتابعة الاستشارى الدكتور احمد نجم والمنسق الادارى رحاب عيسى والمنسق الفنى محمد فتحى، ويستمر التدريب بمراكز الشباب المذكورة خلال ٤ ايام تدريبية.

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