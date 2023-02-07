تحليل| مصداقية ماكرون على المحك وسط مظاهرات مليونية غير مسبوقة

بينما يستعد مئات الآلاف من الأشخاص للاحتجاج مرة أخرى هذا الأسبوع على خطة إيمانويل ماكرون غير الشعبية لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، فإن مكانة الرئيس الفرنسي المحلية على المحك.

ماكرون، الذي وصل إلى السلطة في عام 2017 واعدًا بخفض الضرائب وإصلاح النموذج الاجتماعي ونظام الرعاية الاجتماعية، يتعرض لضغوط منذ شهور لإعطاء بعض الزخم لولايته الثانية في المنصب.

لقد تم تقويضه بشدة على الجبهة الداخلية بعد فشل حزبه الوسطي في الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية في يونيو الماضي وسط مكاسب كبيرة لليمين المتطرف واليسار الراديكالي.

رفع سن التقاعد

سيتم تمديد هذا الموقف الدقيق إلى أقصى حد هذا الأسبوع عندما يبدأ البرلمان مناقشة مقترحات ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 وزيادة عدد سنوات العمل المطلوبة للمطالبة بمعاش تقاعدي كامل.

مصداقية ماكرون في الداخل على المحك. ينظر إليه دوليًا باعتباره مديرًا دائمًا للأزمات- مكافحة الحرائق بشأن جائحة كوفيد، وأزمة تكلفة المعيشة، والحرب في أوكرانيا- لكن الوسطيين في الداخل يفضلون أن ينظر إليه على أنه ترك إرثًا محليًا بشكل بناء في مواجهة صعود أقصى اليمين لمارين لوبان.

يحتشد المتظاهرون في كليرمون فيران، وسط فرنسا، في إطار إضراب استمر 24 ساعة دعت إليه نقابات العمال الفرنسية احتجاجًا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

خطط ماكرون

رواية ماكرون الحالية هي أنه يريد فرنسا "تعمل أكثر" وتعمل لفترة أطول- لقد أدخل قيودًا على نظام إعانات البطالة ويعمل المزيد من الأشخاص. لكن معركة المعاشات التقاعدية محفوفة بالمخاطر سياسياً وهي التحدي المحلي الأصعب في هذه الفترة الثانية. يتهمه اليسار بإساءة تقدير المزاج العام بشكل خطير وزيادة عدم المساواة الاجتماعية في الأوقات الصعبة.

يعد نظام المعاشات التقاعدية نقطة اشتعال متكررة في السياسة الفرنسية لأنه ينظر إليه على أنه حجر الزاوية في النموذج الاجتماعي للبلاد.

على عكس النظام الذي يقوده السوق في المملكة المتحدة، تمتلك فرنسا نظامًا للمعاشات التقاعدية يفضل لما يسميه السياسيون "التضامن بين الأجيال"- حيث يدفع السكان العاملون رسوم الرواتب الإلزامية لتمويل المتقاعدين حاليًا. ويحصل جميع العمال الفرنسيين على معاش حكومي.

تمتلك فرنسا حاليًا أدنى سن مؤهل للحصول على معاش تقاعدي حكومي بين الاقتصادات الأوروبية الرئيسية وتنفق مبلغًا كبيرًا في دعم النظام. لكن السكان العاملين النشطين يدفعون رسوماً عالية للرواتب ويرون أن المعاشات التقاعدية العادلة هي حجر الأساس لكيفية عمل المجتمع.

محاولات سابقة لتعديل نظام التقاعد

من جهته، يجادل ماكرون بأن نسبة العاملين إلى المتقاعدين تتغير مع تقدم السكان في العمر، لذا فإن الطريقة الوحيدة "لإنقاذ" النظام هي جعل الناس يعملون لفترة أطول.

كل رئيس فرنسي على مدى السنوات الأربعين الماضية قام بطريقة ما بإجراء تغييرات على قوانين التقاعد، عادة وسط الغضب في صناديق الاقتراع والمظاهرات في الشوارع.

لكن حركة الاحتجاج ضد خطط معاشات ماكرون كانت تاريخية: فقد خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في أكبر مظاهرات منذ 30 عامًا. اتخذت نقابات العمال من مختلف ألوان الطيف السياسي، من الوسطيين المعتدلين إلى اليسار الراديكالي، الخطوة النادرة المتمثلة في الاتحاد.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون تغييرات ماكرون وأن الغالبية تدعم حركة الاحتجاج.