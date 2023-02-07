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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنبؤ عالم هولندي بزلزال تركيا قبل وقوعه.. هل هو حقيقي؟

تنبؤ عالم هولندي
تنبؤ عالم هولندي بزلزال تركيا قبل وقوعه

انتشرت تغريدة مثيرة للجدل لعالم هولندي يدعى «فرانك هوجربيتس» وقد تنبأ بحدوث زلزال تركيا بالتوقيت والمعاد قبل أيام من وقوعه، لكن ما حقيقة ذلك؟

هل هو حساب مزيف؟

بحث موقع صدى البلد في حقيقة التغريدة وتوصل إلى أن الحساب الذي نشر التغريدة هو حساب "مزيف" ولا يرجع إلى العالم الهولندي.

كان العالم الحقيقي «فرانك هوجربيتس» قد تنبأ بالفعل في 3 فبراير الماضي بحدوث زلزال في تركيا لكنه لم يحدد توقيتًا معينًا لذلك.

وقد حذر على حسابه الرسمي في تويتر من أن هناك من انتحل شخصيته ونشر تلك التغريدة المزيفة بحدوث زلزال في تركيا في توقيت 7 فبراير.

وطلب العالم الهولندي «فرانك هوجربيتس» من متابعيه حظر الحساب المزيف والإبلاغ عنه.

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