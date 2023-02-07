15 جنيها للكيلو.. طرح 10 أطنان أرز في معرض "أهلا رمضان" بأبوحماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم طرح ١٠ طن أرز لبيعها للمواطنين بسعر 15 جنيها للكيلو الواحد بالتنسيق مع الإدارة التموينية ورئاسة مركز ومدينة أبو حماد وذلك بمعرض " أهلاً رمضان" والمُقام بمدينة أبو حماد لمحاربة الغلاء وتيسيراً على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة شوادر ومعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ومن جانبه أوضح اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد أنه تم طرح وبيع ١٠ أطنان أرز بسعر ١٥ جنيها للكيلو الواحد لبيعها للمواطنين بمعرض "أهلا رمضان" لسد احتياجات المواطنين.

اثنى الأهالي على مجهودات المحافظ لتوفير كميات من الأرز وطرحها للبيع بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجاتهم من هذه السلعة الإستراتيجية الهامة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال استغلال التجار سواء بالتلاعب بأسعار الأرز أو احتكاره عن المواطنين بغرض الإتجار به في السوق السوداء.