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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. ميدان شهداء بورسعيد يخلو من حمام السلام والزائرين |شاهد

الأمطار تهطل على
الأمطار تهطل على بورسعيد بغزارة شديدة

تشهد محافظة بورسعيد موجة من الطقس السيئ منذ أمس الاثنين واستمرت حتى اليوم الثلاثاء بجميع احياء المحافظة وسط هطول أمطار غزيرة لم تشهدها المحافظة منذ عدة سنوات ونشاط للرياح وارتفاعا للأمواج.

الأمطار تهطل على بورسعيد بغزارة شديدة 

وأعلنت إدارة ميناء الصيد بمحافظة بورسعيد اغلاق الميناء ومنع المراكب من الخروج للصيد وسط اجواء الطقس السيئة كما شهد الميناء عودة مراكب الصيد التى كانت قد غادرته للصيد.

الأمطار تهطل على بورسعيد بغزارة شديدة 

وخلا ميدان شهداء بورسعيد والمعروف بساحة السلام من الزائرين تماما بسبب هطول الأمطار الشديد فيما غاب حمام السلام المعتاد الانتشار بالساحة منذ عدة سنوات .

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ورفعت محافظة بورسعيد حالة الاستنفار لمواجهة اى تداعيات نتيجة اجواء الطقس السيئ ورفع تراكمات المياه الناتجة عن هطول الامطار الغزيرة من خلال فرق الانقاذ و الطوارئ وشركة مياه الشرب و الصرف الصحى وعمال البيئة بالاحياء المختلفة .

ووجه اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد قوات الحماية المدنية و ضباط الادارة العامة للمرور برفع حالة الاستنفار و التأهب لسرعة التدخل ومواجهة اى تداعيات للطقس السيئ .

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