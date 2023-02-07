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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سؤال برلماني بشأن وجود عجز في أعداد العاملين بمراكز شباب أسوان

ريهام عبدالنبي، عضو
ريهام عبدالنبي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائبة محافظة أسوان، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن وجود عجز في أعداد العاملين بمراكز الشباب بمحافظة أسوان.

 

وأشارت "عبدالنبي"، في سؤالها، إلى إنه تم تسليم عدد ١٥ مركز شباب ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم العمل بهم لعدم وجود قوى بشرية بسبب غلق باب التعينات منذ وقت طويل.

 

وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: ما هى رؤية الوزير بشأن توفير العمالة اللازمة لتشغيل مراكز الشباب بالمحافظة، مؤكدة أهمية دور هذه المراكز في نشر الثقافة الرياضية والأنشطة الإبداعية والثقافية وتنمية النشء، موضحة أنها بمثابة متنفس للشباب لقضاء الأوقاف الترفيهيه وممارسة الرياضة، وكذلك تنمية الوعي الثقافي واكتشاف المهارات الإبداعية، فضلا عن الدور المجتمعي لها في بناء الوعي ونشر التوعية .

 

وأوضحت النائبة ريهام عبدالنبي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للعمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين بالقرى والمدن المختلفة . 

ريهام عبدالنبي أسوان وزير الشباب أشرف صبحي حنفى جبالى

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