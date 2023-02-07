الأردن ترسل مساعدات عاجلة لـ تركيا وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن فريق إنقاذ أردني يضم 99 منقذا توجهوا إلى تركيا وسوريا بواسطة طائرة إغاثة عسكرية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع أوضاع الأردنيين في سوريا وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وذلك من خلال وحدة مركز العمليات وبالتنسيق مع سفارتي البلدين.

ووفقا لـ "رؤية نيوز"، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، إن وحدة مركز العمليات تتابع ثلاث حالات لمواطنين أردنيين انقطع الاتصال بهم في مدينة أنطاكيا التركية.

وأوضح المجالي أن المعلومات الأولية تشير إلى أن اثنين من المفقودين أشقاء، ويقطنون في مبنى سكني تعرض لأضرار جراء الزلزال، وما زالت عمليات البحث والتحري جارية للتحقق من أوضاعهما.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأردنية إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على مواطن ثالث كان يقيم في أحد الفنادق وهو في حالة صحية جيدة، مؤكدا أن وحدة مركز العمليات في الوزارة تتابع ومن كثب وبالتنسيق مع السفارات الأردنية في كل من دمشق وأنقرة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين هناك، وعلى تواصل دائم معهم لتقديم كافة أنواع المساعدة الممكنة، ولطمأنة ذويهم.