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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خناقات النجوم الزوجية..ضرب وسحل علا غانم.. واستئصال طحال سمية الخشاب..وحبس إيمان العاصي

علا غانم
علا غانم

شهدت الساحة الفنية فى الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع بسبب أزمة الفنانة علا غانم مع زوجها والتى وصلت الى الضرب والبلطجة وانتهت بمحاضر فى أقسام الشرطة ولم تكن أزمة علا غانم مع زوجها الأولى من نوعها حيث كان هناك عديد من النجوم الذين بدأت حياتهم الزوجية بغرام وانتهت بالانتقام.

ونرصد فى التقرير التالى خناقات النجوم الزوجية:

علا غانم وزوجها

كشفت الفنانة علا غانم تفاصيل استغاثتها من زوجها بعد تعرضها للعنف والسرقة، والطرد من منزلها في منتصف الليل.

وقالت علا غانم في تصريحات صحفية إنها رفعت قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، لوجود خلافات زوجية بينهما ولكنها لم تنته بسبب سفرها المستمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنها عادت اكتوبر الماضي حتى تنتهي من هذه القضية وتمارس حياتها بصورة طبيبعة.

وأضافت علا غانم “سرق تليفوناتي وخواتم في إيدي وأيد أمي ودهبي، وطلعت بره بيتي بالروب اللي عليا في نص الليل، وأنا مش عايزة غير أني كرامتي ترجعلي”.

و قررت محكمة الأسرة بقصر النيل وقف تعليق دعوى الفنانة علا غانم بخلع زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، لوجود خلافات زوجية بينهما، لحين الفصل في طلب الرد.

سمية الخشاب وأحمد سعد

أما قصة زواج الفنانة سمية الخشاب من الفنان أحمد سعد  بدأت بقصة حب وهو ما أكدته سمية الخشاب فى عديد من التصريحات لها أن كانت تجمعها به علاقة روحانية ولكن بعد فترة من الزواج والذى لم يستمر طويلا شهدت العلاقة بينما حالة من التوتر والتى وصلت إلى الضرب والسحل وهو ما سردته سمية فى عديد من اللقاءات التليفزيونية لدرجة أن ضربه لها سبب دخولها المستشفى واستئصلت الطحال.

وتبادل الطرفان الاتهامات عبر شاشة  وهو الأمر الذى دفعها أيضا للوصول الى المحاكم ورفعت سمية الخشاب دعوى قضائية ضد أحمد سعد فى قضية شيك دون رصيد، إلا أن الأمر انتهي بالتنازل والتصالح في هذه القضية.

مصطفى فهمى وفاتن موسى

وقبل عدة أشهر، أكدت المحامية سناء لحظي في تصريحات لـ صدى البلد  انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.

وقالت إن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام.

وأصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانا كشف فيه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخيرة اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ "بلطجية"، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة- على حد قوله-.

وشدد "فهمي" في البيان أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفا أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

وردا على ادعاءها بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: "تدعي أني اخذت ملابسها واحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق".

وأشار إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرض قانوني وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه- وذلك على حد قوله-.

وأضاف "فهمي": " لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى "الروشة" قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه  قيمته عن 4 مليون جنيه".

وتابع: "تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفاده من مكانتي الفنية".

وأشار إلى أنه طلقها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، موضحا: "صنت لها كرامتها وماء جهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونيه بانذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أومعنوية، وتحقيق شهرة لأسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها"

وكشف أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما اثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.

ايمان العاصى

بينما إيمان العاصى إحدى النجمات اللاتى تعرضن إلى الضرب على يد زوجها والذى بدأت معه حياتها بقصة حب وصلت الى حد قرارها بالاعتزال ولكن لم يستمر الأمر طويلا حيث تعرضت إلى الضرب من جانب زوجها نتيجة خلافات عديدة فى بداية الزواج ووصل الأمر إلى الشرطة التى أنقذت إيمان العاسى من حبس زوجها لها فى منزلهما. 

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