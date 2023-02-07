إحساس بالخطر.. إسرائيل تزيد عدد تصاريح حمل السلاح بمقدار 5 أضعاف

كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيادة خطيرة في عدد الموافقات الصادرة للحصول على تراخيص لحمل الأسلحة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب توجيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير سلطات الاحتلال بتسريع العملية.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن العملية تسارعت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هذه الزيادة قدرت في غضون شهر واحد بخمسة أضعاف، عندما تم إصدار 408 تصاريح في غضون يوم واحد من وزارة الأمن القومي.

يأتي ذلك بعد العملية المسلحة التي قتل فيها 7 إسرائيليين أمام كنيس يهودي في القدس الشرقية الشهر الماضي، ومع ذلك تحذر العديد من الهيئات الإسرائيلية من أن تلك الزيادة سوف يكون لها نتائج عكسية مثل زيادة جرائم القتل العائلي والمذابح والانتحار داخل إسرائيل.

وبحسب "واللا" وصل عدد الطلبات إلى حوالي 9000 طلب للحصول على تراخيص أسلحة خلال الأيام الماضية، وفي ضوء ذلك وجه بن جفير أفراد وزارة الأمن الوطني للعمل حتى مايو 2023 بشكل طارئ، وبموجب ذلك فإن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملين وضباط جيش الاحتلال في الاحتياط الذين ينتظرون الموافقة على حمل أسلحة شخصية سيحصلون على الموافقة بدون المقابلة الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تمديد ساعات الرد الهاتفي في المركز على الفور وكذلك ساعات استقبال الجمهور، بحيث تقل فترات الانتظار للحصول على تصريح حمل السلاح الشخصي بنحو 75٪، وسيتم إصدار التصاريح في غضون 45 يوما فقط. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم زيادة عدد موظفي قسم ترخيص الأسلحة النارية والتفتيش عليها بنحو 40 موظفًا، وستتم مضاعفة خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمركز الاتصال.

وقال المتطرف بن جفير بحسب "واللا" "إن إحساس الإسرائيليين بالأمن الشخصي انخفض في السنوات الأخيرة، لذلك عملت على تسريع عدد الأشخاص الذين يحملون السلاح في الشوارع ، بما يمكن أن ينقذ الأرواح في الوقت الحقيقي".

من جانبها قالت المحامية آن سوزيو من جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلي "إن الدعوات التي تنشأ بعد الهجمات المسلحة وغيرها من الأحداث لمنح تراخيص الأسلحة النارية لكل مواطن هي دعوات خطيرة لا تنظر إلى الصورة الكبيرة، وتشير فقط إلى فوائد التوسع في توزيع الأسلحة ، دون الإشارة إلى المخاطر".

وأضافت "في كل عام ينتحر حوالي 50 شخصًا باستخدام الأسلحة النارية المرخصة ، وكلما توفر المزيد من الأسلحة النارية ، زادت فرص الانتحار. وهذا أيضًا هو موقف وزارة الصحة".

في كلماتها، ذكرت أيضًا العنف ضد المرأة في الجناح. "كل أحد عشر عامًا ، في المتوسط ​​، تُقتل عشر نساء بسلاح. لذلك صحيح أن معظمها غير قانوني ، لكن عليك أن تتذكر أنه في كل عام تتم سرقة حوالي مائتي قطعة سلاح ناري تمت حيازتها بترخيص".

وعليه يجب النظر في كل النزاعات والمواجهات سواء على الطريق أو في غيره والتي يسحب فيها الناس أسلحتهم ويهددونهم بلا داع وهذا ما حدث على سبيل المثال في حادثة الرملة عام 2019 التي قُتل فيها رجل في خلاف على وقوفه ببندقية كانت تحمل رخصة. كما في الولايات المتحدة، ستزداد هذه الحوادث فقط إذا توسعنا في توزيع الأسلحة بين المدنيين".

وقالت ليرا زينمان، رئيسة منظمة أسر القتلى، إن الإسراع في منح تراخيص حمل السلاح بأنه "خطر حقيقي"، ووفقا لها ، فإن معايير الحصول على التراخيص ضعيفة للغاية. على سبيل المثال، لا يذكر فيها ما إذا كان متلقي السلاح يخضع لعلاج نفسي أو يتناول دواء، "لا يظهر في ملفك الطبي في صندوق التأمين الصحي ، ولا توجد سيطرة عليه".

وأضافت: "نحن في حالة صدمة وخوف، ونعارض بشدة خطوات الحكومة. إذا كان بإمكان غالبية الناس التجول بسلاح ناري في أي مكان في البلاد، وكانوا يقظين به، فسيكونون قادرين على استخدامه في ظروف غير مبررة”.