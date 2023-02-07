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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة نظافة موسعة وتمهيد عدد من الطرق بالشرقية

تمهيد طريق
تمهيد طريق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ  الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمداخل الرئيسية ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وفي هذا الاطار شنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من على جانبي طريق مدخل كفر الشاورشي/ بيشة قايد بطريق ههيا /الزقازيق فضلاً عن تمهيد الطريق باستخدام اللوادر لتوسعته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

 

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ أعمال النظافة والتطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري أمام مواطنيها وزائريها.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق حملات النظافة الشوارع السيارات

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