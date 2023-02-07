اختل توازنه.. إصابة عامل سقط من الطابق الثالث بالمنيا

أصيب عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء قيامه بتشوين مواد بناء "طوب" داخل منزل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا لاختلال توازنه تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسقوط محمد. ل. ع 25 سنة عامل من الطابق الثالث بمنزل بإحدى قرى مركز ملوي وذلك أثناء قيامه بتشوين طوب بناء أسمنتي.

تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج، حيث أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر وأرتجاج، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

