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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختل توازنه.. إصابة عامل سقط من الطابق الثالث بالمنيا

إصابة عامل بملوي
إصابة عامل بملوي

أصيب عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء قيامه بتشوين مواد بناء "طوب" داخل منزل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا لاختلال توازنه تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسقوط محمد. ل. ع 25 سنة عامل من الطابق الثالث بمنزل بإحدى قرى مركز ملوي وذلك أثناء قيامه بتشوين طوب بناء أسمنتي.

تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج، حيث أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر وأرتجاج، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا غرفة عمليات الأجهزة الامنية الرعاية الطبية الطابق الثالث

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