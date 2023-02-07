تعليم بورسعيد: استمرار تسجيل غياب المرحلة الإعدادية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن استمرار تسجيل غياب طلاب المرحلة الإعدادية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين بكل حزم.

جاء ذلك خلال اجتماعها بمديري مدارس المرحلة الإعدادية مساء اليوم بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات وعزة الشاعر مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وشددت وكيل وزارة التعليم بورسعيد على تفعيل دور مكاتب شئون الطلاب بالمدارس في إخطار أولياء أمور الطلاب المتجاوزين نسبة الغياب المقررة بالرصيد الفعلي لغياب أبناءهم واطلاعهم على نسبة الغياب بشكل دوري.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد إلى ضرورة التعاون التام والترابط العملي داخل المؤسسات التعليمية والمدارس لتحقيق الانضباط المدرسي مشددة على رصد حضور وانصراف جميع العاملين بحيادية ودون مجاملات أو استثناءات.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر للحضور على ما تم إنجازه من أعمال في الفصل الدراسي الأول ومنها تنفيذ ٣ امتحانات تجريبية لطلاب المرحلة الإعدادية على الورقة الامتحانية بنظام البابل شيت نظرا لتطبيقه على جميع صفوف المرحلة من الصف الأول حتى الثالث.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام أن على إدارة المدرسة ممارسة الحق التربوي مع الطلاب والتوعية ضد مخاطر الألعاب الإلكترونية الخطرة وغيرها من الأمور الصحية مثل أضرار الإدمان والتدخين لافتة إلى أن المرحلة الإعدادية هي أخطر مراحل التعليم.

واختتمت وكيل الوزارة الاجتماع بضرورة التنبيه اليومي منذ أول يوم في الفصل الدراسي الثاني على الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بطابور الصباح وحثهم على عدم الغياب والانتظام فى الحضور وصولا لانتظام العملية التعليمية متمنية التوفيق للجميع.