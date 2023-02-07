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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق في طائرة أمريكية بسبب «لاب توب».. شاهد

اندلاع حريق في طائرة
اندلاع حريق في طائرة أمريكية بسبب «لاب توب»

أُصيب 4 أشخاص جراء حريق اندلع اليوم الثلاثاء، على متن طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية، ما أجبر الطائرة على تغيير مساراها والهبوط في مطار سان دييجو.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «CNN» الأمريكية نقلًا عن مسؤولين، فإن حريقًا اندلع في بطارية لاب توب على متن الطائرة، والتي كانت متجهة إلى نيويورك من مطار سان دييغو، ما أجبر قائد الطائرة إلى مطار سان دييجو بعد ساعة تقريبًا فقط من إقلاعها.

وقال المسؤولون إن الحريق أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى في سان دييجو لتلقي العلاج.

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وتُظهر بيانات موقع «FlightAware» المتخصص في حركة الطيران أن الطائرة أقلعت من مطار سان دييجو في الساعة 7:07 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلا أنها هبطت مرة أخرى في نفس المطار الساعة 7:51 صباحًا.

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إيان جريجور لشبكة CNN إن الحريق جاء من بطارية كمبيوتر محمول، مضيفًا أن إدارة الطيران الفيدرالية فتحت تحقيقًا في الحادث.

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