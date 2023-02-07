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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

هزيمة أوكرانيا.. مسئولة أمريكية سابقة: إستراتيجية بايدن تقود أمريكا نحو كارثة

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، بأن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا تحتوي على عدد من الأخطاء التي لن تؤدي فقط إلى هزيمة كييف، بل ستقوض أيضًا دفاعات واشنطن.

وحسب “فوكس نيوز”، قالت  ضابطة المخابرات الأمريكية السابقة، ريبيكا كوفلر، إنه "مع اقتراب الذكرى الأولى لأكبر صدام في أوروبا، أصبح من الواضح للجميع أن الرئيس جو بايدن وفريقه قد فشلوا في التخطيط لأوكرانيا".

وحددت كوفلر، ثلاثة أخطاء رئيسية للإدارة الأمريكية.

ولفتت كوفلر، الانتباه إلى عدم قدرة البيت الأبيض على التفكير في المستقبل. على سبيل المثال، تتذكر أن الزعيم الأمريكي أظهر في البداية فهمًا لخطر تسليح الأوكرانيين، مدركًا أن هذا قد يؤدي إلى حرب نووية.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصل بالفعل على دبابات أبرامز التي يريدها ويريد الآن طائرات مقاتلة من طراز F-16.

وقالت كوفلر إن جزءًا من سبب سياسة واشنطن يكمن في المشاكل الصحية للرئيس الأمريكي.

وفي يوليو الماضي، كتب 54 جمهوريًا في مجلس النواب خطابًا يحثون فيه بايدن على إجراء اختبار استخباراتي.

وأشارت إلي أن الخطأ الثاني هو سوء فهم لخصائص العدو، مشيرة إلى أن البنتاجون ينسى أن منافسيه ليسوا أغبياء. 

وقالت إنه حتى طالبان والمتمردون توصلوا إلى كيفية الالتفاف على التفوق التكنولوجي العالي للولايات المتحدة، مما أجبر إدارة بايدن على الاستسلام في أفغانستان.

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وأضافت: التدفق المستمر للأسلحة الأمريكية، التي يتم تصنيع مكوناتها باستخدام تقنيات سرية للغاية، يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة. لذلك، تحتوي أحدث طرازات أبرامز على العديد من الترقيات التي تهدف إلى تحسين مقاومة التأثير.

وقالت: “هذا بالضبط ما تحول إلى إمدادات غير محدودة من أسلحة الدرجة الأولى لأوكرانيا، والتي ليست حتى رسميًا حليفًا للولايات المتحدة، هو الذي يزيد من خطر وقوع الأسرار الأمريكية في أيدي الروس”.

وأشارت إلى أن المشكلة الثالثة هي تجاهل الحاجات الوطنية.

وقالت كوفلر إنه بينما يركز بايدن على نقل أسلحة عالية الجودة إلى أوكرانيا، فإنه يستنفد مخزونات الأسلحة في البلاد، وبالتالي يقوض استعداد الدولة القتالي.

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