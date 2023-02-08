مرتضى منصور: بعد قليل.. ننشر ما تم في اجتماع مجلس الزمالك بالصوت والصورة

كتب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” منشورًا جديدًا.

وقال مرتضى منصور: “بعد قليل نشر ما تم في اجتماع مجلس الإدارة بالصوت والصورة”.

مران الزمالك .. فيريرا يجتمع برباعى الفريق والجهاز الطبى لهذا السبب

وكان قد أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة فاركو الأخيرة بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة أداء اللاعبين تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة.

وعقب ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها تنفيذ أمور فنية خاصة، تحت قيادة جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين.

وفي نهاية المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها ، وتم خلالها منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر من قبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

فيريرا يجتمع مع رباعى الزمالك

ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح ومحمود شبانة ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي رباعي الفريق ، تعليمات فنية خاصة على هامش المران الذي أقيم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

و اجتمع البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع كل لاعب من الرباعي على هامش المران، وقام بمنحهم بعض التعليمات والنصائح الفنية الخاصة بمراكزهم ، بجانب شرح المواقف التكتيكية لهم في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

جلسة بين فيريرا والجهاز الطبى بالزمالك

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران الذي أقيم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة .

وحرص البرتغالي فيريرا على الاطمئنان من رئيس الجهاز الطبي للفريق، على أخر التطورات الخاصة بحالة اللاعبين المصابين بالفريق ، والبرامج التأهيلية الموضوعة لهم استعدادا للاستعانه بهم خلال التدريبات الفترة المقبلة عقب جاهزيتهم بشكل كامل.

وقام الدكتور محمد أسامة بتوضيح كافة الأمور الخاصة بحالة اللاعبين للمدير الفني،وأخر ما وصلوا إليه استعدادا للفترة المقبلة.

استأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.