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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضعف بعضلة القلب.. تطوّر خطير في حالة حلمي بكر وقرار عاجل من الأطباء

حلمى بكر
حلمى بكر

كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تطوّر جديد في حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية.

وقال محمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "إن الموسيقار حلمي بكر تم وضعه تحت الملاحظة لمعاناته من ضعف في عضلة القلب وتورم في القدمين نتيجة المياه المتراكمة في قدميه".

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وأضاف محمد عبد الله: “إنه كان من المقرر خروج حلمى بكر من المستشفى إلا أن الأطباء قرروا أن يضعوه تحت الملاحظة 48 ساعة”.

مرض الموسيقار حلمى بكر

ويرقد الموسيقار الكبير حلمي بكر، داخل العناية المركزة منذ يوم 20 يناير، حتى يومنا هذا وذلك بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها المستشفى.

ونشر عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، صورة من داخل المستشفى تجمعه بحلمي بكر وهو على سرير أحد المستشفيات وعلّق على الصورة قائلاً: «ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وشكرا للأستاذ الدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية».

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