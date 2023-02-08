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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكثيرون بلا مأوى ولا طعام.. الأمم المتحدة تصدر بيانًا عاجلاً بشأن سوريا

زلزال سوريا
زلزال سوريا

أصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بيانًا أمميًا مشتركًا بخصوص الأزمة في سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي تعرضت له وأحوال المواطنين الصعبة.

وخلال البيان، قالت الأمم المتحدة، إنها تؤكد التزامها بدعم الشعب السوري في أعقاب الزلزال، لافتة إلى أن هناك حاجة إلى دعم عاجل وفوري للاستجابة لجميع المتضررين من الزلزال.

وأضافت الأمم المتحدة في البيان، أن الزلزال ترك كثيرين بدون طعام ومأوى وبحاجة لمساعدة طبية ونفسية ونناشد المانحين المساعدة.

وأشارت إلى أن الأزمة السورية المستمرة منذ 12 عامًا دمرت البلاد وتركت ملايين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وعلى جانب آخر، وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم 3 طائرات مصرية وطائرة إماراتية ثانية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا.

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وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، المهندس حسين مخلوف، في تصريح من مطار دمشق: "نوجّه الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً، ونقول لهم إن الشعب السوري لا ينسى أبداً كل من يقدم له يد العون، وخصوصاً في هذه الظروف التي تعيشها البلاد جراء الزلزال المدمر الذي ضربها".

وأضاف مخلوف، أن جهود الإنقاذ هي الأولوية الأولى، ثم تقديم المساعدات الطبية والاستشفاء للمصابين وإيواء من غادر منزله لتقديم كل ما يلزم له بشكل كامل، بالإضافة إلى أعمال تدقيق السلامة الإنشائية للمنازل التي تصدعت، وكل ذلك في سياق من التكامل بين كل وزارات ومؤسسات الدولة وبين جهود المجتمع المحلي والمنظمات والاتحادات، ويضاف إلى ذلك الدعم الذي تلقته الجمهورية العربية السوريا من الأشقاء والأصدقاء، والذي يعبر عن مكانة الشعب السوري والدولة السورية لدى تلك الدول.

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