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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول 3 طائرات مصرية محملة بمساعدات إنسانية إلى سوريا

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية - أرشيفية

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم 3 طائرات مصرية وطائرة إماراتية ثانية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، المهندس حسين مخلوف، في تصريح من مطار دمشق: "نوجّه الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً، ونقول لهم إن الشعب السوري لا ينسى أبداً كل من يقدم له يد العون، وخصوصاً في هذه الظروف التي تعيشها البلاد جراء الزلزال المدمر الذي ضربها".

وأضاف مخلوف، أن جهود الإنقاذ هي الأولوية الأولى، ثم تقديم المساعدات الطبية والاستشفاء للمصابين وإيواء من غادر منزله لتقديم كل ما يلزم له بشكل كامل، بالإضافة إلى أعمال تدقيق السلامة الإنشائية للمنازل التي تصدعت، وكل ذلك في سياق من التكامل بين كل وزارات ومؤسسات الدولة وبين جهود المجتمع المحلي والمنظمات والاتحادات، ويضاف إلى ذلك الدعم الذي تلقته الجمهورية العربية السوريا من الأشقاء والأصدقاء، والذي يعبر عن مكانة الشعب السوري والدولة السورية لدى تلك الدول.

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وأوضح مخلوف أنه يتم استثمار الإمكانات المتوافرة بأقصى طاقة من خلال غرف العمليات، سواء المركزية أو الفرعية في المحافظات، مشيراً إلى أنه في كل لحظة هناك إمكانيات إضافية جديدة تسرع بعملية إزالة الأنقاض لانتشال العالقين تحتها، ونؤكد دائماً أن الملمات تجمع الشعب والكل يبادر.

وكانت مصر أعلنت في وقت سابق اليوم إرسال طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا.

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