فرحة عارمة.. إنقاذ أسرة في سوريا بعد 40 ساعة تحت الأنقاض |فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إنقاذ أسرة كانت قد قضت 40 ساعة تحت أنقاض منزلهم المدمر جراء الزلزال في سوريا وسط فرحة عارمة من الأهالي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وسط فرحة كبيرة وسعادة بخروج العائلة بأمان من وسط الأنقاض بعد ساعات قضوها لا يعلمون مصيرهم.

وخلال الفيديو، تم إنقاذ 3 أطفال ورجل وسط فرحة عارمة وهتافات من الأشخاص الحاضرين.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا "أوليج إيجوروف"، أن قوات الجيش الروسي انتشلت 42 شخصًا من تحت الأنقاض، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة بعد الزلزال المدمر.

وقال "إيجوروف"، في تصريحات أوردتها "قناة روسيا" اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء، إنه خلال أعمال الإنقاذ بمشاركة الجنود الروس تمت إزالة 27 مكانًا مدمرًا، وإنقاذ 42 شخصا من تحت الأنقاض، واستخراج 57 جثة، وتقديم المساعدة الطبية لـ 194 مواطنًا سوريًا".

وأشار إلى نشر أربع نقاط للتبرع بالدم في حلب وحماة وجبلة وستامو، كما تم توزيع أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية والمواد الأساسية في ثماني نقاط من المساعدات الإنسانية للمتضررين.