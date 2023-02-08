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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يقدم التعازي في ضحايا زلزال سوريا وتركيا.. شاهد

تامر حسني
تامر حسني

قدم الفنان تامر حسني العزاء في ضحايا حطام الزلزال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وكتب تامر: "تعازينا القلبية لشعب سوريا و تركيا اللهم الطف بهم و بنا يارب ملناش غيرك يلطف بنا من دمار الزلزال و البرد و الثلج و كل صعب ، يارب نجي و سلم كل من احتجز تحت الأنقاض اللهم ارحم كل من مات و اشف كل مصاب و صبر اهاليهم ياحي يا قيوم برحمتك نستغيث ، ادعوا معايا يا جماعة ، برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين ".

وعلى صعيد آخر تصدر الفنان أحمد عصام، مؤشرات البحث جوجل بعد حفل زفافه أمس الجمعة، والذي حضر به نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم عمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد منير، ومحمد حماقي.

ونشر تامر حسني، ڤيديو من حفل الزفاف وهو يشهد على عقد الزواج، وكتب :"انا فعلاً كنت حاسس اني بجوز إبني .. ملياااااااااار مبروك لحبيبي و صاحب عمري احمد عصام ، ربنا يكرمك يا حبيبي انت و مراتك ، و بالنسبه للصور و الڤيديو الجميل ده مهما علقت مش هعرف اوصف جمال روحه و محبة الجميع اللي ظاهره للكل ،، عقبال افراحكم كلكم".

تامر حسني ضحايا زلزال سوريا وتركيا

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