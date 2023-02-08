بايدن بخطابه أمام الكونجرس: نستطيع أن نقود العالم في التصنيع لعقدين كاملين

دعا الجمهوريين إلى العمل المشترك

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه أمام الكونجرس عن حالة الاتحاد اليوم الأربعاء: "إن الولايات المتحدة يمكن أن تقود العالم في التصنيع لعقدين كاملين، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 300 تشريع منذ توليت منصبي منها ما يتعلق بالاستثمار".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي"، لافتًا إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين يعملون معًا من أجل أمن أوروبا والعديد من القضايا، كما دعا بايدن الجمهوريين في الكونجرس إلى العمل المشترك.

وتابع «بايدن»: "نحن الدولة الوحيدة التي تنهض من كل أزمة أقوى مما كانت عليه"، مشيرا إلى أن الديمقراطية منيعة في الولايات المتحدة ولا تكسر أبدا رغم تعرضها لضربة لكنها ثابتة.

وكان قد اعترض عدد من نواب الكونجرس الأمريكي اعتراضهم على كلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطابه عن حالة الاتحاد اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي إن هناك البعض في الحزب الجمهوري يريدون وقف برامج الضمان الاجتماعي، وخلال كلمته هتف عدد من نواب الكونجرس الجمهوريين ضده ونعتوه بـ "الكاذب".

كما لوحت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين بيديها معترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضا لحديث بايدن، وهز العديد من النواب الجمهوريون رؤوسهم لإبداء عدم موافقتهم على ما قاله الرئيس الأمريكي.

وقد هاجم جو بايدن الحزب الجمهوري، خلال كلمته عن حالة الاتحاد، بسبب أزمة سقف الديون قبل أن يقول إن بعض النواب الجمهوريين، الذين لم يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

اقتصاد الولايات المتحدة

وعلى جانب آخر، قال بايدن إنه تمت إتاحة 12 مليون وظيفة خلال عامين وهو رقم قياسي لم يحققه أي رئيس للولايات المتحدة خلال 4 سنوات.

وعن التضخم، أوضح بايدن، أن التضخم وصل إلى أرقام قياسية بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة كان يترنح أما الآن فهو يتعافى.