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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات لشغل المناصب الشاغرة

منال عوض محافظ دمياط.
منال عوض محافظ دمياط.


ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار القيادات، المُنعقد أمس الثلاثاء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و أعضاء اللجنة المشكلة ..

وقد تناول الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب و مدير عام الإدارةالعامة لترتيب وتنظيم الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة ، لاختيار افضل العناصر لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

و أوضحت "محافظ دمياط" أن المحافظة تسعى دائما على اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهن القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

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