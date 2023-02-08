محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات لشغل المناصب الشاغرة



ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار القيادات، المُنعقد أمس الثلاثاء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و أعضاء اللجنة المشكلة ..

وقد تناول الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب و مدير عام الإدارةالعامة لترتيب وتنظيم الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة ، لاختيار افضل العناصر لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

و أوضحت "محافظ دمياط" أن المحافظة تسعى دائما على اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهن القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.