تيم حسن يتبرع بمبلغ مالى ضخم لصالح ضحايا الزلزال المدمر

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين السوريين تعليقا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث أعلنت تبرع الفنان السورى تيم حسن بملبغ مالى ضخم لضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وتوابعه التي أصابت سوريا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين السوريين : “بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم تيم حسن مشكورًا بالتبرع بمبلغ 107 ملايين ليرة سورية، لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة، بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة”.

تيم حسن

وكانت آخر أعمال تيم حسن هو فيلم “الهيبة” والذى يقوم ببطولته مع منى واصف وسعيد سرحان وزينة مكي، ومن إخراج وتأليف سامر البرقاوي، هو المحطة الأخيرة في مشوار العمل الفني الشهير "مسلسل الهيبة" الذي انطلق قبل 5 سنوات ولاقى نجاحا.

فيلم "الهيبة" الذي تدور أحداثه في بلغاريا وتركيا واحد من أبرز أفلام الإثارة والأكشن وأضخم الأعمال الفنية العربية التي تم إنتاجها حيث بلغت ميزانيته 4 ملايين دولار وتم الاستعانة بفريق من المجازفين الأجانب وأكثر من 700 كومبارس تم استخدامهم في عملية اقتحام سور بلغاريا الحدودي.