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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة رسائل القوى العاملة لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه، مُوضحةً أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:  www.manpower.gov.eg""، أو صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك": "https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158"وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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