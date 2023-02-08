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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتصار جديد لـ عباس والعتال وزيدان وخليل ضد مرتضى منصور

مرتضي منصور
مرتضي منصور

في جلسة لم تستمر أكثر من ٣٠ دقيقة صدرت أحكام قضائية نهائية ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بقيمة تتجاوز ربع مليون جنيه.

 

قضت  الدائرة الـ13 بمحكمة جنح النقض بعدم جواز نظر 12 طعنا مقامًا من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح عبد الناصر زيدان وهاني العتال رجل أعمال، ومجدي حجاج خليل وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، بإجمالي 140 ألف جنيه  ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا لها.

 

وجاءت تفاصيل الأحكام كالأتي: 

عبدالناصر زيدان 

قضت الدائرة الـ13 بمحكمة جنح النقض  بعدم جواز   الطعن  المقام من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح عبد الناصر زيدان  ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صادر ضده أحكام غرامات في قضايا السب والقذف لصالح عبد الناصر زيدان، حيث تقدم بـ5 طعون عليها بأحكام غرامات بإجمالي مبلغ مالي قدره 55 ألف جنيه.

هاني العتال 

قضت الدائرة الـ13 بمحكمة جنح النقض  بعدم جواز  الطعن  المقام من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح هاني العتال ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا لها. 

والجدير بالذكر أن مرتضى منصور قدم 3 طعون على أحكام غرامات بإجمالي مبلغ مالي قدره 35  ألف جنيه لصالح هاني العتال رجل أعمال في قضايا سب وقذف وتشهير.

مجدي خليل 

قضت الدائرة الـ13 بمحكمة جنح النقض  بعدم جواز   الطعن  المقام من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح مجدي خليل ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا.

ونظرت محكمة النقض  3 طعون مقامة من المستشار مرتضى منصور بأحكام غرامات بإجمالي مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه لصالح مجدي حجاج خليل.

ممدوح عباس

قضت الدائرة الـ13 بمحكمة جنح النقض   بعدم جواز  الطعن  المقام من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح ممدوح عباس  ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا لها.

والجدير بالذكر ان مرتضى منصور طعن علي حكم بتغريمه مبلغ مالي قدره 15  ألف جنيه لـ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

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