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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: قرارات العفو الرئاسي تؤكد جدية الدولة في دعم استراتيجية حقوق الإنسان

الدكتورعفت السادات،
الدكتورعفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أكد  النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي أن استمرار صدور قرارات العفو الرئاسي يؤكد جدية الدولة في المسار الذي أعلنته نحو دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، مشيدا بإخلاء سبيل 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا . 

و أوضح فى بيان صحفى له أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تعبر عن  رسائل إيجابية في ملف دعم حقوق الإنسان والحريات ، كما  تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع بصدق للجميع.

ولفت السادات إلى أن قرارات العفو الرئاسي وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ، تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تطبيقا عمليا على أرض الواقع.

و حذر النائب عفت السادات مما وصفه  الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض القوى للمزايدة على الانجازات المتحققة في هذا السياق الأمر الذي يعرقل الحوار الوطني .

و أضاف: "  الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لحوار وطني جاد ينطلق بنا نحو جمهورية جديدة بمشاركة  القوى السياسية و المثقفين ، و الممارسات الفعلية تؤكد اننا نسير في اتجاه حقيقي نحو المزيد من الحريات . 

و طالب عفت السادات القوى السياسية بالالتفاف حول الحوار الوطني و أهدافه بما يحقق المصلحة العليا للوطن ، و انتهاز الفرصة بالمشاركة الجادة و المسئولة ، بعيدا  عن المزايدات و النظرة الضيقة من جانب بعض القوى .

و قال: لا يجب أن تعطل بعض القوى هذا الحوار بالشروط و المزايدات ، مشيرا في هذا السياق لأحزاب الحركة  المدنية ، و استطرد قائلا  " يجب أن  ننظر لما يعود على مصر بالخير بغض النظر عن المصالح الضيقة.

واختتم عفت السادات البيان قائلا:  " آن  الأوان كقوى سياسية أن ننظر للأمور من خلال منظور مختلف " .

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