عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 19891 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشر الشركات الصغيرة البورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

قيد لاعبي الزمالك الأحد.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

مشهد عجيب بدمياط.. الرياح تقتلع الأكشاك على الطريق

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نمر يقتحم محكمة هندية ويفترس من فيها .. فماذا حدث؟

وقفوا دقيقة حداد.. مدبولي: شريف إسماعيل كان مسئولا من طراز خاص

براءة سما المصري من تهمة سب وقذف ابنة مرتضى منصور

بالأسماء.. الخطيب يعلن عن لاعبين يرغب الأهلي في ضمهم من ريال مدريد

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ علا غانم

أصالة تنفعل على صحفى بسبب هجومه عليها

صادم.. القبض على جدة اعتدت على حفيدتها الرضيعة بأستراليا

صحة الجسد تبدأ من الفم.. أفضل معجون وفرشاة أسنان يمكن استخدامهما

فيديو

زلزال سوريا.. طفلة تثير تعاطف العالم خلال إنقاذها وشقيقها من تحت الأنقاض "فيديوجراف"

موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة وموقف القندوسي وكهربا من المشاركة

الذهب يتراجع بقوة.. والاستقرار يسيطر على الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ