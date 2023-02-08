فرق الإنقاذ التركية تستخرج أشخاصا من تحت الأنقاض بعد مرور 56 ساعة

قال مراسل فضائية دي ام سي، عمر أحمد من أنقرة؛ ان عمليات البحث والاغاثة مستمرة لاستخراج ضحايا الزلزال المدمر بتركيا، موضحا أنه تم استخراج بعض الأشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور اكثر من 56 ساعة على الزلزال؛ معلقا أن هذه ضمن المعجزات وتبعث روح الأمل في الأهالي.

وأضاف عمر أحمد في لقاء عبر تطبيق زووم خلال نشرة الاخبار؛ أن جهود فرق الانقاذ مستمر حتى الأن ولكن هناك بعض الأماكن لم تستطع الوصول لها؛ مضيفا أن هناك اكثر من 96 الف شخص يعملون في فرق الإنقاذ؛ بالإضافة إلى أن عمال المناجم وقوات الامن انضمت لفرق الإنقاذ مع توفير الرافعات والمعدات لكي يتمكنوا من إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض .

وتابع أنه حتى الأن تم العثور على 7108 شخص متوفي حسب الإحصائيات الرسمية وأكثر من 40000 مصاب وأكثر من 5700 بناية تهدمت في مناطق مختلفة عقب وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7٠7 بمقياس رختر.