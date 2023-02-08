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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 50 عاما

الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي، في تطور دائم، ونشر بايدن تغريدة عبر حسابه الرسمي علي تويتر.

وكتب :"قبل عامين ، كان اقتصادنا يترنح،  يبلغ معدل البطالة في البلاد اليوم 3.4٪ - أدنى مستوى له منذ 50 عامًا".

واشنطن بوست: بايدن يؤكد الدعم المطلق لأوكرانيا

في خطابه أمام الكونجرس .. بايدن يوجّه تحذيرًا للصين

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب حالة الاتحاد، أمس الثلاثاء، على التزام الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم المطلق إلى أوكرانيا خلال الصراع الدامي المشتعل في الوقت الراهن بين القوات الأوكرانية والروسية بعد أن شنت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي.


وأضاف المقال، الذي كتبته الصحفية كيلسي أبلز، أن الرئيس بايدن وصف خلال كلمته، الحرب في أوكرانيا على أنها تمثل اختبارا لمدى صلابة الولايات المتحدة والعالم بأسره في مواجهة الموقف الروسي كما وجه خطابه للسفيرة الأوكرانية لدى واشنطن أوكسانا ماركاروفا قائلا "سوف نساندكم بكل ما أوتينا من قوة ومهما كلفنا الأمر".

 

 

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