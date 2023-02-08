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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في خطابه أمام الكونجرس .. بايدن يوجّه تحذيرًا للصين

بايدن يوجه تحذيرًا
بايدن يوجه تحذيرًا للصين

تطرّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، إلى العلاقات بين بلاده والصين في أعقاب إسقاط المنطاد الصيني، ووجه تحذيرًا لبكين.

وقال بايدن: "اليوم، نحن في أقوى مركز منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي شخص آخر في العالم أي شخص آخر في العالم".

وأضاف: "أنا ملتزم بالعمل مع الصين حيث يمكننا تعزيز المصالح الأمريكية وإفادة العالم لكن لا نخطئ في ذلك، كما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت الصين سيادتنا، فسنعمل على حماية بلدنا وفعلنا ذلك"، في إشارة إلى إسقاط المقاتلات الأمريكية للمنطاد الصيني، السبت.

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