مفاجأة بتشكيل الأهلي أمام ريال مدريد وغيابات بالجملة في النادي الملكي

عرض برنامج الأخبار، المذاع عبر قناة ten، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا عن مباراة النادي الأهلي ونادي ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والقمة في المغرب.



وكشف التقرير المصور ، أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة نادي ريال مدريد بطموحات وروح معنوية عالية، وخاصة أن الأهلي نادي القرن الافريقي وله بطولات محلية وقارية.



وذهب التقرير، إلى أن نادي ريال مدريد نادي القرن العالمي والزعيم في قارة أوروبا ، وصاحب بطولات محلية وقارية وعالمية، متابعا أن ريال مدريد يلقي الأهلي وهناك غيابات في صفوف مهمة.

مفاجأة الأهلي



وأشار التقرير المصور، إلى أن النادي الأهلي يستعد لتقديم مفاجأة في التشكيل الأساسي للفريق للمباراة أمام نادي ريال مدريد، وسط حالة من الترقب من قبل جماهير النادي الاهلي.