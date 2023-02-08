عاجل.. نجم جديد يغيب عن ريال مدريد أمام الأهلي بسبب الإصابة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، غياب لاعب آخر في ريال مدريد عن تشكيل الفريق أمام الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبحسب شبكة “كادينا سير ” الإسبانية، فأن أسينسيو يُعاني من انزعاجات عضلية ولن يُشارك في مباراة اليوم أمام الأهلي.

وبذلك انضم أسينسيو إلى قائمة مصابي الريال الذين يغيبون عن مواجهة الأهلي وهم كريم بنزيما وتيبو كورتوا وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز.

وتنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.