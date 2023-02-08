مستقبل وطن يتبنى فعاليات عديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الإسكندرية،

أهدت أمانة الشئون البرلمانية بالمحافظة، عددًا من المستلزمات الطيبة، وبعضًا من مستلزمات الغرف إلى مستشفى الجمهورية العام، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية، وتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجا.

كما نظمت أمانة قسم باب شرق، حملة من أجل توزيع مواد غذائية على المواطنين بالدائرة، وذلك بشياخة الحضرة الجديدة.

كما افتتحت أمانة قسم سيدي جابر، فصل محو أمية للكبار، وذلك بمقر أمانة سيدي جابر.

كما نظمت أمانة قسم الرمل ثانِ قافلة طبية مجانية، كما تم توزيع العلاج على الأهالي بالمجان، وذلك بمستوصف كنيسة البشارة.

كما نظمت أمانة قسم الجمرك حملة من أجل توزيع مواد غذائية على المواطنين بالدائرة، وذلك من خلال أمناء الوحدات الحزبية.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة المشروعات بقسم المقطم، المعرض الأول للحرف اليدوية والذي أقيم بمقر الحزب وحضره العديد من أهالي المقطم في جو من البهجة والسرور وذلك دعما للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم روض الفرج، اليوم الثالث على التوالى لمسابقة "أوائل الطلبة"، للمنطقة الشمالية بالتعاون مع إدارة روض الفرج التعليمية.

كما قامت أمانة قسم الشرابية، بتوزيع كمية كبيرة من الملابس الشتوية الجاهزة المجانية للاسر الأكثر إحتياجا والغير قادرين، حيث تم توزيعها على المستحقين فى الحي، وفى سياق منفصل، أجرت الأمانة اختبارات محو الأمية لأهالي الحي الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية وكان الإقبال كثيف من المواطنين.

كما استكملت أمانة قسم الظاهر، فاعلية مسابقة "أوائل الطلبة"، بحضور أمين التعليم والبحث العلمي وانتهت بفوز إدارة الوايلي التعليمية، في المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم البساتين، فاعلية "بساتين بلا آمية" بشياخة عزبة النصر، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية.

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، إقامة التصفيات النهائية لمسابقة "أوائل الطلبة"، وشهدت منافسات قوية بين 63 فريقًا تمثل مدارس كافة مراكز وأقسام المحافظة للظفر بلقب المسابقة في موسمها الثاني على مستوى المراحل التعليمية الثلاثة (الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية) لتمثيل محافظة الجيزة في منافسات المرحلة النهائية للمسابقة التي تنظمها الأمانة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لأهالي قرى المركز، حيث شهدت قريتي ميت رهينة وكفر زهران إقبالًا كبيرًا من الأهالي على منافذ أمانة الحزب التي وفرت السلع الغذائية من سكر وأرز ومعلبات وبقوليات وزيت زيتون وزيوت نباتية واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة دعمًا للأهالي في مواجهة الغلاء.

كما واصلت أمانة قسم الهرم، دعم مبادرة الحزب "أنتِ عظيمة" بعقد اختبارات محو الأمية لعدد من الأهالي بمقر الأمانة وسط إقبال ملحوظ من أهالي الهرم كبار السن رغبةً منهم في التعلم، وسعيًا من أمانة الحزب لنشر التوعية بأهمية تلك الفصول من أجل المساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

كما واصلت أمانة قسم الطالبية، استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على استشارات قانونية مجانية، وتم تحديد يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساءا تلقى مشاكل المواطنين القانونية وتقديم الاستشارات لهم بواسطة محامين متخصصين فى شتى النزاعات، والترافع المجاني أمام القضاء للذين يحملون بطاقات تكافل وكرامة.

وفي محافظة جنوب سيناء،

افتتحت أمانة مدينة شرم الشيخ، مقرا جديدا للوحدة الحزبية بقرية الرويسات، بحضور أعضاء وقيادات الحزب ولفيف من أهالي وشيوخ القرية، وعقب الإفتتاح، عقد لقاءا مع المواطنين لمناقشة العديد من الأنشطة والفعاليات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية لخدمة أهالي القرية، وكيفية إستقبال طلبات المواطنين.

كما واصلت أمانة العمل الجماهيرى بالمحافظة، توزيع 150 بطانية بـوادى دبابات والتجمعات في مدينة أبو زنيمة، علي الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، ضمن مبادرة "شتاء دافىء"، لمواجهة برد الشتاء القارس، حيث تم التوزيع وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة القليوبية،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، للمرحلة الإبتدائية والإعدادية، لليوم الثالث علي التوالي، علي مستوي مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز ومدينة كفر شكر، انتهت بفوز مدرستى اسنيت الإبتدائية المشتركة، والشقر الإعدادية المشتركة.

2- في مركز طوخ، انتهت بفوز مدرستى الشهيد عمر عبد الخالق الإبتدائية، وطوخ الخاصة الإعدادية.

3- فى مركز الخانكة، انتهت بفوز مدرستي كفر عبيان الإبتدائية، والخانكة الإعدادية بنات.

4- في مركز القناطر الخيرية، انتهت بفوز مدرستي اجهور الصغرى، والشهيد إبراهيم عبدالغني.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية بوحدة قرية مرزوق الصحية، في تخصصات طبية مختلفة، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي الفري بإجمالي 70 مواطنا في تخصصات "باطنة– أسنان- وانف وأذن وحنجرة - أطفال"، ووقعت القافلة الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، بموسمه الثاني، من المسابقة للمرحلة الإبتدائية والتي أسفرت عن فوز مدرسة الفرافرة الإبتدائية التى تمثل المحافظة.

وفي محافظة المنوفية،

واصلت أمانة المرأة بمركز منوف، إقامة سلسلة معارض الأسرة المصرية لبيع كافة احتياجات بأسعار مخفضة للمواطنين في قرية كمشوش، وشمل المعرض بيع مفروشات وملابس العيد وأدوات منزلية وجهاز العروسين والمواد الغذائية والسلع الأساسية، ولاقي المعرض إقبال وإستحسان من جميع الأهالي نظرا لجودة المنتجات المعروضة.

وفي سياق آخ، نظمت الأمانة قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، فى قرية طملاى، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من الحالات وتم تقديم العلاج المطلوب والتحاليل الطبية بخصومات كبيرة.

وفي محافظة المنيا،

واصلت أمانة مركز أبو قرقاص، توزيع عدد كبير من البطاطين، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، في قرية ابيوها، لمواجهة برد الشتاء القارس، وذلك ضمن مبادرة "شتاء دافئ".

وفي محافظة الإسماعيلية،

واصلت أمانة مركز أبو صوير، إقامة سلسلة معارض الأسرة المصرية لبيع كافة احتياجات بأسعار مخفضة، في مدينة المستقبل، وذلك لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، وشمل المعرض بيع السلع الغذائية والسلع المعمرة والملابس والأدوات المنزلية، ولاقي المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وفي محافظة الغربية،

واصلت أمانة الثقافة والفنون بقسم أول طنطا، فاعليات اليوم الثانى من المنحة التدريبية المجانية حول مهارات البحث العلمى والتدريب، وتناولت عدة عناصر حول "كيفية تحديد وصياغة فروض الدراسة طبقا لعنوان الدراسة وأهدافها، وطرق تحديد وصياغة الفروض الفرعية المنبثقة من الفروض الرئيسية، كيفية تصميم نموذج الدراسة بناءً على فروض الدراسة مع توضيح متغيرات الدراسة وإتجاهات أسهم العلاقة، منهج الدراسة، مصادر الحصول على البيانات، مجتمع وعينة الدراسة، كيفية عمل استمارة الإستقصاء".

كما دشنت أمانة قسم أول المحلة، ورش عمل للتعليم على فنون الرسم الفن التشكيلي للأطفال، وذلك للرقي بالذوق العام وخلق جيل جديد من الفنانين، وبدأت أول ورش التدريب بالفن التشكيلي بالضغط على ألواح الألومنيوم.

وفي محافظة الدقهلية،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات البرنامج التدريبي لكوادر الحزب بأمانة مركز ومدينة أجا، واستهدف البرنامج التدريبي أعضاء هيئة مكتب مركز ومدينة أجا، وأعضاء الأمانات النوعية، ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات تمثلت في التعريف بالحزب، وأهدافه، وتشكيلاته، ومستوياته التنظيمية، والنوعية واختصاصاتها، ومهارة الاتصال والعرض الفعال، ومهارة إدارة الوقت والخريطة الحزبية، والسلوك والإلتزام الحزبي.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مراكز المحافظة حيث شهدت منافسة عدد 4 مراكز بمشاركه عدد 8 مدارس باجمالى عدد 56 طالب وطالبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وأسفرت نتائج المسابقة اليوم عن فوز مدرسة الإتحاد الإبتدائية، ومدرسة اللواء هارون الإعدادية بمدينة ميت سلسيل.

وفي محافظة بني سويف،

عقدت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، لقاءًا، بعمال ورش سكك حديد أبو راضي" مصنع سيماف" بمركز الواسطى شمال المحافظة، تضمن ندوة عن دور العامل المصري في الإنتاج، في حضور قيادات المصنع، كذلك الاستماع الى مشاكلهم ومقترحاتهم، وتكريم النماذج المتميزة منهم، وتضمنت الندوة التي تناولت دور العامل المصري في الإنتاج، والمهارة الفنية التي يتمتع بها، بالإضافة إلى تكريم بعض النماذج المتميزة من العمال داخل الورش بتوزيع الهدايا عليهم ومنحهم شهادات تقدير من الحزب.

كما إضافة إلى محافظة بني سويف،

اختتمت أمانة التعليم بالمحافظة، تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، النسخة الثانية بالمراحل التعليمية الثلاث الإبتدائي والإعدادي والثانوي"، على مستوى المحافظة،

وجاءت النتائج النهائية للمسابقة على مستوى المراحل التعليمية الثلاث كالتالي:

اولًا: المرحلة الابتدائية

فاز بالمركز الأول، مدرسة الدعوة الإسلامية بالبندر بإدارة بني سويف التعليمية على مستوى المرحلة الإبتدائية بالمحافظة.

ثانيًا:المرحلة الإعدادية

فاز بالمركز الأول مدرسة قاي الإعدادية المشتركة بإدارة اهناسيا التعليمية على مستوى المرحلة الإعدادية في المحافظة.

ثالثًا: المرحلة الثانوية

فاز بالمركز الأول مدرسة الحمام الثانوية المشتركة بإدارة ناصر التعليمية على مستوى المرحلة الثانوية بالمحافظة.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، إحتفالية كبرى بنادي أسيوط الرياضي، وذلك لتكريم الفائزين في مسابقة "صوت الكروان"، والتي نظمتها الأمانة خلال شهر ديسمبر ويناير وشهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المتسابقين من مختلف الأمانات بالمحافظة، حيث بدأت الحفلة، بذكر أيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني، واستمع الحضور إلى المواهب المتعددة التي حققت مراكز متقدمة في المسابقة.

وفي محافظة السويس،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، إطلاق القافلة الطبية المجانية، رقم 16، وذلك تحت شعار "شركاء من أجل صحتك"، بمنطقة السلام 2، والتي شملت تخصصات طبية متعددة منها "القلب والقسطرة ، عظام وباطنة وجهاز هضمي"، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وشهدت القافلة إقبال كبير من الأهالى.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.