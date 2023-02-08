بتكلفة 20 مليون جنيه.. توسعة وازدواج كوبرى السحارة ـ طريق أبوشلبي بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة فاقوس انتظام سير أعمال توسعة وازدواج كوبرى السحارة / طريق أبو شلبي بطول 3 كم وعرض يتراوح من 20:16 متر، بتكلفة 20 مليون جنيه لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للطريق وتيسيراً لحركه السيارات والمارة.

من جانبه أوضح المحاسب علي الصناديلى رئيس مركز ومدينة فاقوس انه جارى تنفيذ أعمال رصف طريق أبو شلبى - كوبرى السحارة بالوحدة المحلية بسوادة، بداية من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو نصار حتي بوابات ري أبو شلبي بطول 3 كم كمرحلة أولى وبتكلفة 6.5 مليون جنيه ، وكذلك بدء تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بطريق الديدامون الزراعى بالوحدة المحلية بالديدامون بطول ٢.٦٠٠ كم لحارة واحدة بداية من شارع الإنتاج وصولاً لكلية الطب البشرى بالديدامون لفتح الطريق امام حركة وعبور المواطنين.

وشدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة فاقوس بتذليل جميع العقبات امام الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة والزامهم بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال ودخولها الخدمة وفتحها امام حركة السيارات وعبور الماره وليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من إنجازات في قطاع البنية التحتية.