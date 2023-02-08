عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه.. توسعة وازدواج كوبرى السحارة ـ طريق أبوشلبي بالشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة فاقوس انتظام سير أعمال توسعة وازدواج كوبرى السحارة / طريق أبو شلبي بطول 3 كم وعرض يتراوح من 20:16 متر، بتكلفة 20 مليون جنيه لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للطريق وتيسيراً لحركه السيارات والمارة.

من جانبه أوضح المحاسب علي الصناديلى رئيس مركز ومدينة فاقوس انه جارى تنفيذ أعمال رصف طريق أبو شلبى - كوبرى السحارة بالوحدة المحلية بسوادة، بداية من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو نصار حتي بوابات ري أبو شلبي بطول 3 كم كمرحلة أولى وبتكلفة 6.5 مليون جنيه ، وكذلك بدء تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بطريق الديدامون الزراعى بالوحدة المحلية بالديدامون بطول ٢.٦٠٠ كم لحارة واحدة بداية من شارع الإنتاج وصولاً لكلية الطب البشرى بالديدامون لفتح الطريق امام حركة وعبور المواطنين.

الاستجابة لـ 1834 شكوى|محافظ الشرقية: نعمل على تحقيق أفضل خدمة ممكنة لطلبات المواطنين

وشدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة فاقوس بتذليل جميع العقبات امام الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة والزامهم بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال ودخولها الخدمة وفتحها امام حركة السيارات وعبور الماره وليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من إنجازات في قطاع البنية التحتية.

الشرقية محافظ الشرقية الوحده المحلية حركة السيارات المواطنين البنية التحتية رصف طريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

ترشيحاتنا

بـ 135 ألف جنيه.. اشتر رينو لوجان مستعملة| صور

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

العناية الإلهية.. انقاذ ٣ رضع في تركيا بعد 55 ساعة تحت الأنقاض

30 دقيقة .. الأهلي يهدر 3 أهداف مؤكدة أمام ريال مدريد

مجلس الوزراء.. دقيقة حدادًا وتيسيرات ومحفزات وقرار عاجل بشأن مدينة الإسماعيلية الجديدة

زلزال قوي يضرب سوريا.. ووقوع هزات ارتدادية في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

لو حسيت باكتئاب.. 3 أكلات ترفع هرمون السعادة سريعا

هاخده يعيش مع بناتي..حليمة بولند تعرض تبنى طفل سوري فقد أهله بالزلزال

فيديو

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

تفاصيل جديدة حول امتحانات الثانوية العامة يعلنها وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ