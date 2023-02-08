حملة نظافة ورفع كفاءة الإنارة بعزبة فطيرة بالشرقية

شهدت عزبة فطيرة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الطريق المؤدي لمدخل العزبه وتمهيد الطريق وتسويته وكذلك رفع كفاءة الإنارة بالطريق واستعدال الأعمدة المائلة وتركيب لمبات الليد لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام حرصاً على سلامة وأرواح الماره.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة فاقوس خلال زيارته المفاجئة أول أمس للمركز بشن حملة نظافة مكبرة بطريق مدخل عزبه فطيرة شملت رفع وإزالة تراكمات القمامة من على جانبى الطريق وتمهيد وتسويه الطريق أمام حركة السيارات بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة الموجودة بطول الطريق لتحسين مستوى الرؤية البصرية أمام المارة.

أوضح محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظا على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع ومداخل المدن.