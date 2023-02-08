عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة نظافة ورفع كفاءة الإنارة بعزبة فطيرة بالشرقية

صدى البلد

شهدت عزبة فطيرة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الطريق المؤدي لمدخل العزبه وتمهيد الطريق وتسويته وكذلك رفع كفاءة الإنارة بالطريق واستعدال الأعمدة المائلة وتركيب لمبات الليد لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام حرصاً على سلامة وأرواح الماره.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة فاقوس خلال زيارته المفاجئة أول أمس للمركز بشن حملة نظافة مكبرة بطريق مدخل عزبه فطيرة شملت رفع وإزالة تراكمات القمامة من على جانبى الطريق وتمهيد وتسويه الطريق أمام حركة السيارات بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة الموجودة بطول الطريق لتحسين مستوى الرؤية البصرية أمام المارة.

مساعدات ووظائف وسكن وعلاج للمستحقين خلال اللقاء الأسبوعي بمواطني الشرقية

أوضح محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظا على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع ومداخل المدن.

الشرقية محافظ الشرقية حركة السيارات صيانة أعمدة الإنارة اعمدة الانارة رفع كفاءة الإنارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

ترشيحاتنا

وزير الزراعة البوروندي: أتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تطوير الري

بـ 135 ألف جنيه.. اشتر رينو لوجان مستعملة| صور

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

العناية الإلهية.. انقاذ ٣ رضع في تركيا بعد 55 ساعة تحت الأنقاض

30 دقيقة .. الأهلي يهدر 3 أهداف مؤكدة أمام ريال مدريد

مجلس الوزراء.. دقيقة حدادًا وتيسيرات ومحفزات وقرار عاجل بشأن مدينة الإسماعيلية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

لو حسيت باكتئاب.. 3 أكلات ترفع هرمون السعادة سريعا

هاخده يعيش مع بناتي..حليمة بولند تعرض تبنى طفل سوري فقد أهله بالزلزال

فيديو

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

تفاصيل جديدة حول امتحانات الثانوية العامة يعلنها وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ