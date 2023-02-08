دول داخل حزام النار|متخصص بقضايا البيئة يستعرض مناطق الزلازل في الشرق الأوسط|شاهد

قال حمدي حشاد متخصص في القضايا البيئية، إنّ الدول العربية كلما كانت قريبة من نشاط الصفائح التكتونية كلما كانت هناك هزة زلزالية، لافتًا إلى أن الجزائر والمغرب من أكثر الدول المعرضة للزلازل على نحو مستمر.

وأضاف حشاد، خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب، ببرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك بعض الدول البعيدة عن حدوث أنشطة زلزالية مثل دولة قطر، مشيرًا إلى أن من البلاد العربية المعرضة للزلازل السعودية واليمن وعمان حيث تنتمي إلى حزام النار، أما السعودية والعراق فهما ينتميان إلى المستوى الثاني.

وتابع متخصص في القضايا البيئية، أن التنبؤ بالزلازل ورصدها ليس بالأمر السهل، إذ إنّ أكثر التقنيات تقدما نجحت في رصد زلزال قبل حدوثه لـ30 ثانية، لافتًا إلى أن بعض الدول أخذت بعين الاعتبار التدابير الاحترازية في التعامل مع الزلازل.

أشواط متقدمة

وأكد: "هناك بعض الدول التي قطعت أشواطا متقدمة على الأقل في التنسيق على مستوى توعية الرأي العام في ثقافة التعامل مع الزلازل، وهناك دول ليس في لائحة أولوياتها أن تتعامل مع هذه الخطط التوعوية".