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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة وجود مصر بمنطقة حزام الزلازل؟.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح

زلزال
زلزال

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،، أنه لا بد أن نفصل بين زلزال تركيا وتوابعه وبين  الزلزال الذي حدث في فلسطين، مشيرا إلى أن هناك اختلاف كبير بين تك الزلازل.

وقال جاد  القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن توابع زلزال تركيا كانت تكببيرة، وكان لها سبب في تفاقم الأزمة والإنهيارات التي حدثت.

 

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،، أن قوة زلزال تركيا وصلت إلى 7.5 وكان ذلك في اليوم الثاني، مؤكدا  أن التوابع بدأت تقل حدتها ونأمل بحلول الغد أن نصل للإستقرار.

 

وأشار جاد القاضي إلى أن موجات التسونامي يتم توليداه نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، ولكن من الصعب أن تسبب الزلازل العادية التسنامي.

 

خليج العقبة وشمال البحر الأحمر

وأستكمل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تصريحاته قائلا "مصر ليست في حزام الزلازل وغير متوقع أن تدخل ضمن تلك المنطقة، ولكن هناك بعض المناطق التي يمكن أن يحدث بها نشاط للزلزل وهي خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، إضافة إلى حدوث الزلازل في المناطق اليونانية والقبرصية وهذه بعيدة عن مصر، ولكن قد نشعر ببعضها.

المعهد القومي للبحوث الفلكية زلزال مصر الدكتور جاد القاضي القومي للبحوث

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