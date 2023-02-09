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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القس: لا أستطيع التوقف عن الضحك عند رؤية محمد رضوان

محمد رضوان
محمد رضوان

كشف الفنان محمد القس عن كواليس تعاونه مع الفنان محمد رضوان في مسلسل موضوع عائلي 2 الذي عرض مؤخرا.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:"رمضان حريقة حكاية وأول مرة رأيته في الجزء الأول استقبلني بابتسامة وجلسنا نحكي سويا، فهو إنسان جميل وسمح، وفي التصوير لا أستطيع أن أتوقف عن الضحك، فهو تلقائي وإفيهاته رهيبة، وكنز من الكنوز التي تشرفت بالتعرف إليها.

كشف الفنان محمد القس تفاصيل تحضيره  لشخصية غازي في مسلسل موضوع عائلي الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة وحقق ردود فعل واسعة.

محمد القس: موضوع عائلي علامة في مشواري الفني.. ونادرا ما أشاهد أعمالي

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وقال "القس" في تصريحات لـ "صدى البلد":" السر في أي شخصية الكتابة، وكان هناك علاقة ثلاثية بيني وبين الكاتب والمخرج أحمد الجندي، لنقف على التفاصيل، ومن الطبيعي أننا خلال العمل نجد هناك جملا وكلمات تضاف، وفي النهاية العمل جهد جماعي.

وتمكن المسلسل المصري “موضوع عائلي” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل “موضوع عائلي” المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمها القائمة، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدي منصة “شاهد” فى دولة الإمارات.

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.
 

محمد شاهين محمد عز ماجد الكدواني ممدوح وافي موضوع عائلى مسلسل موضوع عائلى الفنان محمد القس

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