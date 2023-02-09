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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى يونس يهاجم كولر: شفنا شوارع في خط دفاع ووسط الأهلي.. فيديو

صدى البلد

انتقد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، طريقة لعب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.


وأضاف مصطفى يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض من لاعبي الأهلي ليس لديهم ثقة داخل الملعب، قائلًا: «فيه لاعيبه مبتعرفش تقف على الكرة ولا تتمركز صح داخل الملعب وشوفنا شوارع في خط دفاع الأهلي والوسط أمام ريال مدريد».


وواصل مصطفى يونس، تصريحاته، هناك اختلاف شاسع بين الدوريات العالمية والدوري المصري، وظهر ذلك في مباراة الأهلي وريال مدريد، مؤكدًا أن الأهلي رغم الخسارة أسعد جماهيره رغم هناك سلبيات مثل شراء بعض اللاعبين لا تناسب الأهلي.


وتابع مصطفى يونس، أن مارسيل كولر أخطأ في تهيئة لاعبي الأهلي نفسيًا قبل مواجهة ريال مدريد، وهذا ظهر في فقد اللاعبين الكرة بسبب فقد الثقة، بخلاف تغيراته اليوم، منتقدًا مشاركة بيرسي تاو في لقاء الريال.


وطالب مصطفى يونس من جماهير الأهلي واللاعبين السابقين الوقوف بجانب الفريق في مباراة فلامينجو في تحديد مركزي الثالث والرابع، متمنياً تتويج الأهلي ببرونزية العالم.


 

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