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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي: الشناوي لا يتحمل مسئولية أهداف ريال مدريد.. فيديو

صدى البلد

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق، إن طريقة لعب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أمام ريال مدريد كانت هجومية، وكانت سبب في خساراه الفريق بنتيجة 4-1 .


وأضاف أحمد ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مارسيل كولر جازف في مباراة اليوم أمام ريال مدريد وهذا خطا كبير، مضيفاً أن الأخطاء الفردية ظهرت من لاعبي الأهلي سواء في خط الوسط والدفاع.


وواصل ناجي، تصريحاته، أن محمود متولي كان متأثر نفسياً في مباراة الأهلي وريال مدريد، وهذا ظهر عليه في اللقاء وتسبب في ارتكابه خطأ ساهم بشكل كبير في خسارة الأهلي برباعية.


وأشار أحمد ناجي، إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلي لا يتحمل الأهداف الأربعة التي سكنت شباكه، قائلاً «الشناوي كان عند رد فعل في ركلة الجزاء التي تصدى لها من مودريتش، والاهداف لا يتحملها الشناوي».»


وعن توليه تدريب منتخب مصر الأولمبي، قال ناجي، «أنا في استراحة معنديش معلومة عن ذلك ومحدش كلمني».


وعن رحيل الحضري عن تدريب المنتخب الأولمبي قال ناجي،« عصام الحضري شخص كبير وهو يتحمل مسؤولية قراره وكنت أتمني ان يكلمني عصام الحضري في هذا القرار»، مؤكداً أن محمود فايز طالبه بتدريب منتخب سوريا ولكن الأحداث المتواجدة في سوريا أثرت ورفضت ، معلقا «قولتلهم ربنا يوفقكم».


 

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