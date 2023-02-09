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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. حفل الفنان محمد المنفلوطي ببيت السناري بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 يستضيف بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس في تمام السادسة مساءً، حفلا غنائيا وتراثيا للفنان محمد المنفلوطي.
ويقدم المنفلوطي خلال الحفل مجموعة من أروع القصائد التي تسمو بالروح والوجدان والأشعار النابعة من التراث، وكذلك المدائح التي تُظهر الفلكلور الشعبي.

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يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث والاعتناء بمفرداته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشعر الغنائي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.
وتأثر المنفلوطي بكبار الفنانين، متميزا بصوته الأخاذ القوى الذي يهز المشاعر والوجدان وكذلك أسلوبه المختلف في الإلقاء بمصاحبة الموسيقى لإيصال الحالة الفنية إلى الجمهور، وقد شارك في العديد الاحتفالات وقدم مجموعة من الأشعار الغنائية في الكثير من المناسبات، كما قدم بعض الأغاني في البرنامج الإذاعي "حلي ودنك".

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