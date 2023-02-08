محافظ الإسكندرية يشكل لجنة من أساتذة الجامعة والخبراء لدراسة ظاهرة التغيرات المناخية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية الاجتماع الأول للجنة التغيرات المناخية حيث تم مناقشة التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، وكيفية التعامل معها.

وأكد محافظ الأسكندرية أن المحافظة بما لديها من مميزات أصبحت من بين المدن الأكثر تعرضاً وتأثراً بالتغيرات المناخية، لذلك تم تشكيل لجنة للتغيرات المناخية لتكون بمثابة منظومة الأنذار المبكر لحماية الإسكندرية من نوبات الطقس الجامحة، ولكي تقوم بتحديد ودراسة الأحتياجات والمطالب لتطوير منظومة الأنذار المبكر من خلال التنبؤ بنوبات الطقس ، وتغير المناخ، ورصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب البحر من خلال القياسات المتاحة للعناصر الجوية، والتغير في هذا المنسوب ودراسة وجود الأجهزة التي يمكن تثبيتها في الأماكن الأكثر عرضة للتغيرات الجوية.

وتختص اللجنة أيضا بإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس والتي تؤثر علي المواطن السكندري، كما تهدف إلى إعداد برامج لتوعية المواطنين، وإعداد التوصيات الواجب إتخاذها لتقليل، ومنع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة قصيرة المدي وأخري طويلة المدي للتعامل مع الظاهرة، وبناء القدرات في مجال مكافحة تأثير التغير المناخي وإرتفاع منسوب البحر.

وقال الشريف أن هناك العديد من الدراسات والتجارب الدولية التي يمكن أن تستفيد منها اللجنة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنفقت وتُنفق المليارات لحماية الإسكندرية لمعالجة الأخطاء والعشوائية التي حدثت في المدينة منذ عشرات السنين، وعلى الجميع الآن التكيف مع تغير المناخ ، ويجب أن يتعاون الجميع الجامعات، والمجتمع المدني، والمؤسسات، وبيوت الخبرة، لأن الجميع له دور في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الجميع.

وأشار اللواء محمد الشريف أن أعمال حماية الشواطىء التي تقوم بها الدولة تتم طبقاً لنماذج رياضية وقياسات ودراسات علمية محلية ودولية على أعلى مستوى ، وعلى اللجنة إعداد برامج لتوعية المواطنين وتثقيفهم للتعايش والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن القوات البحرية وممثل عن الحماية المدنية بوزارة الداخلية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور عادل خليل عن هيئة الثروة السمكية، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير عام الأدارة العامة لحماية الشواطئ، والدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمهندسة نيفين الليثي ممثلاً عن محافظة الأسكندرية ومقرراً للجنة، والأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم ممثلا لكلية الهندسة جامعة الأسكندرية والأستاذة الدكتورة نادية بدر أستاذ ورئيس قسم علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة مني جمال الدين عميد كلية الهندسة بالجامعة اليابانية وممثلاً عن المجتمع المدني، والأستاذة الدكتورة عبير السحرتي أستاذ علوم البحار الكيميائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، والأستاذ الدكتور محمد أحمد محمد سعيد أستاذ متفرغ علوم البحار الطبيعية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، والأستاذ الدكتور فهمي محمد عيد أستاذ متفرغ علوم البحار الطبيعية بقسم علوم البحار كلية العلوم جامعة الأسكندرية، الدكتور محب مينا إسكندر أستاذ هندسة الشواطئ ورئيس قسم الهيدروديناميكا بمعهد بحوث الشواطئ، والأستاذ الدكتور محمد السيد شلتوت أستاذ علوم البحار الطبيعية بقسم علوم البحار كلية العلوم جامعة الأسكندرية، والدكتور جميل جمال عبد المعطي عبد الهادي مدرس الأرصاد الجوية كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم الشيبيني خبير التنمية المستدامة، والدكتور ايمن الجمل معهد بحوث الشواطئ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الخارجية.