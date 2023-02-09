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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول العالم تواصل تقديم المساعدات العاجلة إلى تركيا وسوريا لدعم جهود الإغاثة

صدى البلد

  في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ، سارعت العديد من الدول بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة مع حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية وسقوط قتلى ومصابين . 
وقد أشار تليفزيون "تي أر تي" التركي اليوم /الخميس/ إلى ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 16 ألفا و35 شخصا .


حيث بلغ عدد القتلى في تركيا 12 ألفا و873 شخصا على الأقل، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 62 ألفا و937 شخصا، وتم انقاذ نحو 8 آلاف شخص، فيما يشارك 117 ألفا و686 من عمال الإغاثة في جهود الإنقاذ.


أما في سوريا، ارتفع عدد القتلى إلى 3 آلاف و162 شخصا على الأقل، فيما من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذى ضرب المنطقة يوم الإثنين الماضي وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.


حيث أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية اليوم (الخميس) فريقا من عمال الإنقاذ برفقة أول دفعة من الإمدادات الطبية إلى سوريا لمساعدة الدولة المنكوبة بالزلزال في عمليات الإنقاذ.


وأوضحت الجمعية في بيان اليوم ، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية ، أنها أرسلت الإمدادات بناء على طلب السفارة السورية والهلال الأحمر السوري، حيث إن الإمدادات ستلبي احتياجات ما يصل إلى 5000 شخص.
وقالت جمعية الصليب الأحمر إنها ستواكب الاحتياجات الإنسانية في المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا، وتعهدت بتقديم مساعدات إنسانية قدر استطاعتها.


وعقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين، قدمت جمعية الصليب الأحمر الصينية مبلغ 200 ألف دولار أمريكي نقدا لكل من جمعية الهلال الأحمر التركية وجمعية الهلال الأحمر السورية، كمساعدات إنسانية طارئة.

 

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