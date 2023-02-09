والد نيرة أشرف: نفسي أشوف محمد عادل متعلق على حبل المشنقة

قال والد طالبة المنصورة نيرة أشرف التى قتلها المتهم محمد عادل زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة، ان تأييد حكم إعدام المتهم من جانب محكمة النقض هو رجوع لحقها والقصاص منه.

وأضاف والد نيرة أشرف انه عقب الحكم اليوم قلبه أثلج من انتصار العدالة، مضيفا بتأييد الاعدام حقق السعادة لهم.

وأكد والد نيرة اشرف أنه يطالب الرئيس السيسي بإذاعة وقت تنفيذ حكم الاعدام مباشرة ليراه كل الناس مثل ما فعل ونفذ جريمته وصورته الكاميرات ورأه كافة الناس.

وطالب والد نيرة اشرف إنه يقوم بحضور تنفيذ حكم الإعدام لمحمد عادل ويراه معلقا على حبل المشنقة أو يراه بالبدلة الحمراء على أقل تقدير ليري ما يتم له مثل ما فعل بنيرة اشرف.

وأكد والد نيرة أشرف ان نجلته هى بنت لكل المصريين، وليست ابنته لوحده، موجها الشكر للشرطة والقضاء والنيابة العامة على ما حققته في تلك القضية، وان القصاص تحقق بتأييد حكم الاعدام بحق محمد عادل القاتل.