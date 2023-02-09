الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لـ فلامنجو البرازيلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الخميس على الملعب الفرعي لمركب مولاي عبدالله؛ استعدادا لمباراة فلامنجو البرازيلي بعد غدٍ السبت.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء أمس أمام ريال مدريد، تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط.

وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.