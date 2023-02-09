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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 53.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 53.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.1% وسط أداء إيجابي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 17613.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2879.66 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنحو 2.47% ليغلق عند مستوى 4365.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.23% ليغلق عند مستوى 20548.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3415.43 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15.6 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.402 مليار ورقة منفذة على 335 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.637 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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