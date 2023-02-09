متفوقا علي الزمالك..الاتحاد يصعد للمركز الرابع فى الدوري بعد فوزه أمام اسوان

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز علي أسوان بنتيجة هدفين دون رد في المبارة التي أقيمت علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وسجل أهداف الاتحاد السكندري كلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 51 من عمر اللقاء و جوب مابولولو في الدقيقة 63 .

وشهدت المباراة حالتين طرد لـ هشام صلاح لاعب الاتحاد وإسلام جمال لاعب أسوان .

تشكيل الاتحاد السكندري :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم.

تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني

بهذه النتيجة يصعد الاتحاد السكندري للنقطة 30 ليحتل المركز الرابع متفوقا علي الزمالك صاحب المركز الخامس “ مؤقتا” بينما يحتل فريق اسوان المركز الثامن برصيد 22 نقطة .