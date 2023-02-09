إعلامية : أبنائي الأعزاء شكرا شعار مهم في التعامل مع الوالدين ..فيديو

أكدت الإعلامية مايا الشربيني"، أن مسلسل “أبنائي الأعزاء شكرا”، يكشف عن نوعين من الابناء، النوع الأول والذي يكون فيه الأب والأم أهم شئ في حياه والده ووالدته أهم حاجة في الحياه، ويضع شعار “أهلك لا تهلك”

وقالت مايا الشربيني، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النوع الثاني لا يفهم معنى أهمية الأب والأم، ولا يقدر ما يقومون به من مجهود كبير ويضحون بأشياء كثيرة من أجل أبنائهم.

حسرة ووجع مش سعادة"

وتابعت مقدمة برنامج “ساعة زمن”، أن النوع ده بيسمع نفس الجملة “أبنائي الأعزاء شكرا”، ولكن الشكر مليان حسرة ووجع مش سعادة".



