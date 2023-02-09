قائمة بالسيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في مصر .. تفاصيل وأسعار

يضم السوق المصري عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة التي يتم تجميعها محليًا، حيث كشفت أحدث التقارير الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات "الاميك"، عن قائمة تضم العديد من السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا خلال العام الماضي 2022.

السيارات المجمعة محليًا الاكثر مبيعًا في مصر

وتصدرت السيارة نيسان صني تلك القائمة بعد أن وصل مبيعاتها إلى 16.800 ألف سيارة، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر الطرازات المقدمة في مصر من فئة السيدان، حيث تعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران.

السيارات المجمعة محليًا الاكثر مبيعًا في مصر

وتقدم السيارة داخل السوق المصري بين موديلات 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 388.400 جنيه، و 454 الف جنيه، باختلاف الفئات المطروحة، وجاءت في المرتبة الثانية النسخة التي تحمل العلامة التجارية الصينية شيري "اريزو 5".

السيارات المجمعة محليًا الاكثر مبيعًا في مصر

واستطاعت السيارة شيري اريزو 5 من بيع عدد يبلغ 6700 سيارة، بينما يبلغ سعرها الرسمي لموديلات 2023 بقيمة تتراوح بين 365 الف جنيه، حتى 430 الف جنيه، حيث تقدم عبر 3 فئات الاولى تعمل بناقل سرعات مانيوال، بينما تأتي الفئات الاخرى مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء جميعهم يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

السيارات المجمعة محليًا الاكثر مبيعًا في مصر

وجاءت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام شيري تيجو 3 في المرتبة الثالثة بعد أن باعت 5700 سيارة، لتعزز من تواجد الشركة الصينية داخل السوق المحلي، وتقدم السيارة في مصر لموديلات 2023 بسعر 509 الف جنيه، بينما تعتمد على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران.

السيارات المجمعة محليًا الاكثر مبيعًا في مصر

وتأتي النسخة الصينية بي واي دي f3 في المرتبة الرابعة بعد بيع 5300 سيارة، حيث تنتطلق السيارة في مصر بسعر يبدأ من 340 الف جنيه للفئة الاولى من موديلات 2023، التي تعمل بناقل سرعات مانيوال، بينما يصل سعر الفئة الثانية الاوتوماتيكية الاداء إلى 385 الف جنيه، ويذكر أن السيارة تقدم بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، مع قوة قدرها 108 حصانا.

السيارات المجمعة محليًا الاكثر مبيعًا في مصر

وفي المركز الخامس جاءت النسخة شيري تيجو 7 بعدد 4500 سيارة، وتعد تلك النسخة من ابرز طرازات الشركة الصينية، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تعتمد على محرك بقوة 145 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي، بينما تقدم بسعر يتراوح بين 590 الف و 640 الف جنيه.

وحصلت السيارة شيفروليه اوبترا على المركز السادس بعدد 3003 سيارة، بالاضافة إلى النسخة لادا جرانتا والتي بلغت مبيعاتها نحو 2424 سيارة لتحصل على المركز السابع، وجاءت السيارة نيسان سنترا في المرتبة الثامنة بعدد 2341 سيارة، وعدد 2112 سيارة للنسخة هيونداي النترا HD لتبلغ المركزي التاسع، مع قرينتها هيونداي اكسنت RB التي تلتها في المركز العاشر بعدد 1218 سيارة.